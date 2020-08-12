شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وكرارة ينعيان سناء شافع.. والفنان الراحل يتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن انتابت الوسط الفني مؤخراً، وذلك بعد إعلان خبر رحيل الفنان سناء شافع، حيث حرص العديد من أبناء الوسط الفني على نعيه من خلال السوشيال ميديا، مثلما ظهر بشكل كبير على موقع تويتر، ومن أبرز المعزين الفنان احمد السقا الذى كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر : "رحمه الله عليك يا استاذنا الدكتور سناء شافع".

كما نشرت الفنانة ريم البارودي صورة للفنان الراحل وعلقت عليها بكتابة كلمات تنعيه من خلالها عبر حسابها على تويتر أيضاً قالت فيها : رحم الله الاستاذ الدكتور سناء شافع وتغمده برحمته.





كما حرص الفنان ايهاب فهمي على نعي الفنان سناء شافع بكلمات عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك نعاه فيها.





أيضاً لم يقتصر الأمر على ابناء الوسط الفني وانما امتد إلى الوسط الرياضى ممثلاً فى كابتن الاهلى السابق ومنتخب مصر هاني رمزي الذى توجه بالنعي عبر حسابه على تويتر أيضاً.

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هاني رمزي لاعب منتخب مصر السابق

كما شارك العديد من جمهور ومحبي الفنان الراحل فى نعيه مما جعل اسمه يتصدر التريند بعد وفاته بفترة قليلة ليتصدر اسمه علي موقع تويتر.