نصيحة سناء شافع الأخيرة "عالمية"

توفي الفنان المصري سناء شافع، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد أيام من تعرّضه لآلام في الرئة دخل على أثرها غرفة العناية المركزة.

وقبل أن يغادرنا الفنان الكبير، ترك نصيحة أخيرة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي مطلع يونيو/حزيران، أكد شافع أنَّه يلتزم بالتدابير الوقائية للمساهمة في كبح انتشار العدوى ولم يخرج من منزله منذ وقت طويل، وفقاً لما ذكرته جريدة "الوطن" المصرية.

ونصح شافع الجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لاسيما ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات وتوخي الحذر عند التعامل مع الآخرين، وهي من النصائح التي تؤكد عليها منظمة الصحة العالمية مراراً وتكراراً.

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وكان شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو/تموز الماضي، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

وشارك سناء شافع في رمضان الماضي بمسلسل "ليالينا 80"، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة إياد نصار، صابرين، وغادة عادل، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد علي رزق.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرى وهشام إسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبدالعزيز وإخراج تامر حمزة.

الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير/كانون الثاني 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "ساكن قصادي، أنا وإنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، ألف ليلة وليلة"، وغيرها.