نجوم الفن يودعون سناء شافع بكلمات مؤثرة

سادت حالة من الحزن بين نجوم الوسط الفني في مصر بعد وفاة الفنان سناء شافع، وتسابق الجميع للتعبير عن صدمتهم بكلمات مؤثرة.

وكتب الفنان المصري أمير كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "رحم الله الأستاذ الدكتور وتغمده برحمته.. البقاء لله".







كما نشر الفنان الكبير محمد صبحي صورة للدكتور سناء شافع عبر حسابه على موقع "فيس بوك" وأرفقها بتعليق قائلا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. رحل اليوم الصديق والزميل الفنان سناء شافع.. رحلة كفاح طويلة في الفن والتدريس بالمعهد.. دعائي إلى الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان".





كما نعت الفنانة ندى بسيوني طليقها سناء شافع قائلة: "ألف رحمة على الدكتور سناء شافع.. اللهم اغفر له وارحمه".

وعبر الفنان القدير سيد رجب عن حزنه لرحيل صديقه وزميله القدير سناء شافع، وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "إن لله وإن إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الدكتور سناء".

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وتأثر الفنان أحمد السقا بخبر الوفاة وكتب عبر تويتر: "رحمة الله عليك.. أستاذنا الدكتور سناء شافع".

كما نعت الراحل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ووصفته بأنه كان ممثلا ومخرجا كبيرا وله إسهامات رائعة في الحياة الفنية.

يذكر أن الفنان المصري سناء شافع رحل عن الحياة، الأربعاء، عن عمر ناهز الـ77 عاما، وهو من مواليد 25 يناير/كانون الثاني 1943، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل كأستاذ بالمعهد لسنوات طويلة، كما أخرج عروضا مسرحية كثيرة مثل "دون كيشوت "عام 1975.





وقدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة عبر شاشة التليفزيون و السينما و خشبة المسرح و منها "حتى لا يطير الدخان ، أهل الهوى ، الخفافيش ، فض اشتباك " وكان أخر ظهور له على شاشة التليفزيون في رمضان الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80 " بطولة غادة عادل و إياد نصار



