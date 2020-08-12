انفصال محمد رشاد ومي حلمي.. انتهاء زواج "الزفاف المضروب"

بعد عدة أزمات بينهما منذ زواجهما، انفصل المطرب المصري محمد رشاد عن زوجته المذيعة المصرية مي حلمي في سرية تامة.



زواج "رشاد" و"مي" كان مثيرا للجدل منذ يومه الأول بعد إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بدقائق، قبل أن يعود الثنائي ويعلنان الصلح.

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وبعد أزمات متتالية بين الثنائي قررا الانفصال فى سرية استناداً إلى محامي "رشاد" الذي أكد أن الطلاق وقع مع بداية هذا الأسبوع.

في الوقت نفسه، قرر رشاد إلغاء متابعة مي حلمي عبر حسابه على "أنستقرام"، كما حذف كل الصور التى تجمعهما معاً منذ تعارفهما، لكن الغريب أن مي لم تحذف صورها مع رشاد.

وكان محمد رشاد شارك في مارثون دراما رمضان الماضي للمرة الأولى كممثل من بوابة مسلسل "لياليا 80" مجسدا شخصية مطرب، وشارك في بطولة المسلسل صابرين، إياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل.