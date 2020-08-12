3 أسباب وراء وفاة مصطفى حفناوي

توفي صانع المحتوى المصري مصطفى حفناوي، الإثنين 10 أغسطس/آب، عن عمر ناهز 25 عاماً، تاركاً حزناً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان حفناوي وهو أحد مشاهير السوشيال ميديا في مصر، يقدّم محتوى كوميدياً على موقع "يوتيوب" وله صفحات يتابعها الملايين على "فيسبوك" و"

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وشارك الآلاف في تشييع جنازة نجم الإنترنت المصري إلى مثواه الأخير في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، لكن وفاته، التي شُخصّت بسبب جلطة في المخ أثارت جدلاً كبيراً حول أسباب رحيله.

1. تشخيص خاطئ





عزا البعض وفاة حفناوي إلى تشخيص طبي خاطئ، إذ كتب صديقه اليوتيوبر علي غزلان على "فيسبوك" في بداية الأزمة الصحية: "صديقى مصطفى حفناوي كان معانا وبيضحك وبيهزر عادي.. فجأة حس بمغص في بطنه وألم في كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادي جداً الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب فى القولون".

وأضاف: "لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة في المخ، دلوقتي حصل ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه وفي اشتباه في شلل نصفي، هو في غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شيء وقادر تحصل معجزة".

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2. عقار مخدر





كشف تقرير "المستشفى الجوي" في القاهرة، الثلاثاء، أن حفناوي كان يتعاطى عقار الترامادول المخدر، إضافة إلى أدوية أخرى خاصة بالرياضيين لتقوية العضلات منها: الكورتيزون وأمينوسيد وتستوسيترون وسيلدينافيل.

وذكر أن اليوتيوبر الراحل دخل المستشفى يوم 5 أغسطس/آب الماضي لشعوره بمغص وآلام حادة بالبطن وبعد احتجازه كانت معدلات نبض الدم ونسبة الأكسجين طبيعية وتبين حدوث ضعف للجانب الأيمن من الجسم إثر جلطة حديثة في المخ.

وأشار التقرير إلى إجراء أشعة رنين على شرايين المخ وتبين وجود انسداد بالشريان السباتي الداخلي الأيسر.

3. الحسد





وأرجع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة مصطفى حفناوي إلى الحسد، بسبب "نجاحه خلال فترة قصيرة"، ومنهم الداعية المصري خالد الجندي، وهو ما عارضه آخرون.

وقال الجندي عبر برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc" : "رسالة للناس في الدنيا محدش يطمّن إلى الفرح وكن متوازن وأنسب الأمر لصاحبه، وأهي حالة من حالات الحسد، وكلمة حسد ليس معناها أننا نغفل الأسباب، والحسد أمر وارد ومذكور في القرآن، لأن فيه حاجه اسمها شر، وذلك متى رفع الله الحصانة عنا".

ونعى العديد من الفنانين المصريين نجم الإنترنت الراحل ومن بينهم المغني تامر حسني.