هكذا نعى محمود البزاوي أستاذه سناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمود البزاوي، على نعي الفنان الكبير سناء شافع، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عاما.

وكتب البزاوي، عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله في وفاة أستاذ الأجيال والفنان الكبير عمنا سناء شافع .. ألف رحمه ونور عليك يا أستاذي".

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.