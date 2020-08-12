وليد فواز ناعيًا سناء شافع: "في جنة الخلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان وليد فواز، على نعي الفنان الراحل سناء شافع، الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم، عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.
وكتب فواز، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "رحمة الله عليك يا أستاذ.. مع السلامة يا دكتور سناء شافع.. في جنة الخلد".
وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.
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