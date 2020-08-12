بعد رحيله.. 10 صور لسناء شافع مع أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان سناء شافع، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات.

الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها: "ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة، الزيني بركات، حضرة المتهم أبي، لا تطفئ الشمس، حكاية حياة، الحصان الأسود، الأب الروحي، أهل التكية، قصر العشاق، الجماعة 2، ليالي الحلمية ج2، الميزان، بعد البداية، شهادة ميلاد، ولاد السيدة، خليل الله، أوراق التوت، راس الغول، بعد البداية، فض اشتباك، فرح العمدة، حارة خمس نجوم، السيدة الأولى، مكان في القصر، العملية ميسي".. وغيرها.