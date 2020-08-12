محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه في طريقه حاليًا؛ لتشييع جثمان الراحل سناء شافع إلى مثواه الأخير، ودفنه بمدافن العائلة بطريق الفيوم.
وأضاف زكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لن يقام عزاء للراحل بسبب فيروس كورونا، وحرصًا على حياة الجميع.
وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل جنازة وعزاء سناء شافع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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