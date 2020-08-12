محمد صبحي ناعيًا سناء شافع: رحلة كفاح طويلة في الفن والتدريس

نعى النجم القدير محمد صحبي صديق العمر القدير سناء شافع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر محمد صبحي صوة لسناء شافع، وعلق عليها ناعيًا: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. رحل اليوم الصديق والزميل الفنان سناء شافع .. رحلة كفاح طويلة في الفن والتدريس بالمعهد .. دعائي الي الله لك بالرحمة والمغفرة وان يسكنك فسيح جناته وللاسرة الصبر والسلوان. والتدريس بالمعهد .. دعائي الي الله لك بالرحمة والمغفرة وان يسكنك فسيح جناته وللاسرة الصبر والسلوان. Advertisements يذكر أن الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية دون كيشوت عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة. القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية دون كيشوت عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.

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