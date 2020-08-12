البيت الفني للمسرح ينعي الفنان الكبير سناء شافع

نعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير الدكتور سناء شافع، والذي وافته المنية منذ قليل.

وقال إسماعيل مختار إن الفنان سناء شافع رحل عن عالمنا بعد حياة حافلة بالفن والإبداع، سواء من خلال أعماله كممثل ومخرج في المسرح والدراما والسينما، أو من

خلال دوره كأستاذ في أكاديمية الفنون، حيث درس ودرب أجيال وأجيال من الفنانين، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان، و إن لله وإن إليه راجعون.

يذكر أن الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى، ولد في قرية

موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.