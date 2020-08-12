بكلمات مؤثرة.. سيد رجب ينعي سناء شافع

أعرب الفنان القدير سيد رجب عن حزنه لرحيل صديقه وزميله القدير سناء شافع، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال سيد رجب ناعيًا سناء شافع: إن لله وإن إليه راجعون .. توفي اللي رحمة الله الدكتور سناء

شافع.

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يذكر أن الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من

علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية دون كيشوت عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.