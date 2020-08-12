الإنتاج الثقافى ينعى الفنان "سناء شافع"

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان الكبير الدكتور سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٧٧ عاما .
وقال جلال، إنه يفتخر لكونه أحد تلاميذ الفنان الدكتور سناء شافع، الذين درسوا وتعلموا منه الكثير،
الفنان الكبير "سناء شافع" هو مخرج مسرحي وممثل وأستاذ أكاديمي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسا به وأصبح عميدا للمعهد، وشارك في رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80" إخراج أحمد صالح، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "القمر آخر الدنيا" إخراج تامر حمزة.
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