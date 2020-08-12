تعرف علي آخر الأعمال الدرامية للراحل سناء شافع

تميز الفنان الراحل سناء شافع بالتفاني في عمله قبل شهور من وفاته، حيث شارك في عدة أعمال درامية في الموسم الرمضاني 2020.

وشارك "شافع" في مسلسلين، إحداهما "القمر آخر الدنيا" كضيف شرف،

مع نجوم العمل أبرزهم"بشرى، عمرو عابد، مؤمن نور، هشان إسماعيل، ثراء جبيل"، من تأليف:محمود الورداني، إخراج:تامر حمزة.

كما شارك أيضاً في مسلسل "ليالينا 80" حيث

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ظهر بدور مميز مع الفنان "خالد الصاوي"، بجانب نجوم المسلسل "إياد نصار، غادة عادل، نهى عابدين، صابرين، محمد عادل".

ولد "شافع" في 25 يناير عام 1943م، وهو مخرج وأستاذ أكاديمي، له مسيرة فنية طويلة في المسرح، والعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة.