غادة عادل: فيلم "قمر 14" تجربة جديدة لم أخوض مثلها من قبل

أعربت الفنانة غادة عادل، عن سعادتها بالتواجد في فيلم "قمر 14"، الذي يجري تصويره حاليا، معتبرة أن الفيلم تجربة سينمائية جديدة لم تخوضها من قبل .

وقالت غادة إن الفيلم يضم 5 خطوط مختلفة، لكل خط درامي حكاية مختلفة، وأبطال مختلفين، مؤكدة أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور.

ولفتت غادة، إلى أن شخصيتها في الفيلم مركبة وبها تناقضات كبيرة، مؤكدة أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة.

Advertisements

وأشارت الفنانة غادة عادل، إلى أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار المختلفة عليها

والتي تسمح لها بتقديم أداء مختلف، موضحة أن مشاركتها ستكون في الحكاية الأولى بطولة كريم أنور، وعارفة عبد الرسول.

ويتواصل حاليا تصوير فيلم "قمر 14 "، وسط تكثيف ساعات التصوير استعدادا لعرضه في الفترة المقبلة .

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد النبوي وغاده عادل ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وإخراج هادي الباجوري.