فن ومشاهير

فتحي عبد الوهاب يقدم واجب العزاء في سناء شافع

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قدم الفنان فتحي عبدالوهاب واجب العزاء في الفنان القدير سناء شافع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وأعرب فتحي عبد الواهب عن حزنه بنعيه سناء شافع في تدوينة قال فيها: وداعًا أستاذي ومعلمي.

 

يذكر أن الفنان القدير سناء شافع توفي بعد

صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا. وكان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية منتصف شهر يوليو الماضي، حيث نقل على أثرها إلي إحدى المستشفيات.
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