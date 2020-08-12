ندى بسيونى تودع سناء شافع

ودعت الفنانة ندى بسيوني زوجها السابق سناء شافع، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وقالت ندى ناعية الفنان الراحل ثناء شافع: ألف رحمة على الدكتور سناء شافع اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة. يذكر أن الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية دون كيشوت عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة. ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية دون كيشوت عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.

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