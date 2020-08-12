وزيرة الثقافة: سناء شافع نجح فى صنع نجومية من نوع خاص

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان والمخرج القدير سناء شافع الذى غيبه الموت اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 77 عام بعد صراع مع المرض.

وقالت إيناس إن الراحل شكل علامة درامية فى ساحة الأداء التمثيلى المصرى، ونجح فى صنع نجومية من نوع خاص، حيث برز فى أداء الشخصيات المركبة وأخرج

مجموعة من الأعمال الخالدة، كما ساهم فى إعداد أجيال من المسرحيين المتخصصين ودعت الله أن يتغمد الفقيد برحمته وتوجهت بالعزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه.يذكر أن الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.