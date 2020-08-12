وفاة الفنان سناء شافع

رنا صلاح الدين - توفى منذ قليل الفنان المصري سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، وذلك داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

الفنان سناء شافع، كان قد تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية ونقل لإحدى المستشفيات الخاصة.

وكان الفنان سناء شافع قد كشف أن سبب تدهور حالته الصحية هو إهماله في صحته وإصابته بالتهاب رئوي حاد.

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وطالب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون في وقت ساق الجمهور والفنانين بالدعاء له قائلا في تصريحات صحفية: "بطالب كل الجمهور والمحبين والفنانين والزملاء بالدعاء لأستاذي الدكتور سناء شافع".

كان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضي، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوي ومحمد الشقنقيري وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.