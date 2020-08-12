أوليفيا مان: الزواج ليس من أولويات حياتي

متابعة بتجــــــــــــرد: أوضحت النجمة الأمريكية أوليفيا مان أنها غير نادمة على انتهاء علاقتها مع صديقها تاكر روبرت لأنها أدركت أن النجاح لن يكتب لها، كما أن الزواج والارتباط ليس من أولويات حياتها الآن بعد تجربتين فاشلتين في الارتباط مرت بهما.

وأشارت إلى أن التفاهم بين الزوجين هو أهم شروط الزواج الناجح بجانب الولاء والإخلاص وتفهم طبيعة الطرف الآخر، والوقوف بجانبه، لافتة إلى أن انشغالها وصديقها لم يساعد على تطور علاقتهما إلى الزواج، وهو ما أدركته سريعاً بعد أقل من عام من ارتباطها به.

وقالت مان (40 سنة) إنها تستطيع أن تسعد نفسها من دون رجل، لأن في حياتها أشياء إيجابية كثيرة مثل صديقاتها، وعملها، وأسرتها، وهو ما يجعلها لا تشعر بالوحدة.

وأضافت أنها لو أرادت الزواج وإنجاب الأطفال ستفعل ذلك، ولكنها ليست في عجلة من أمرها، وتنتظر الرجل المناسب، لأن الزواج ينبغي أن يضيف لحياتها معاني إيجابية، وإلا فإنها ليست في حاجة إليه.

في سياق متصل، استأنفت مان تصوير مشاهدها في فيلمين من المقرر عرضهما في العام المقبل، أولهما The Gateway أو البوابة، والثاني هو فيلم «فيوليت» الذي تخرجه جاستن بيتمان ويشاركها البطولة فيه جاستن ثيرو، لورا سان جياكومو، جاسون دورنج.