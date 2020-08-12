ميراندا كير تعترف: أنا شقية

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت العارضة الأسترالية ميراندا كير، إن منهجها في الحياة هو 80/20، مفسرة ذلك بأنها تسعى لكي تكون فتاة طيبة بنسبة 80%، وفتاة شقية بنسبة 20%، منوهة بأن الاعتدال مهم بكل شيء في الحياة.

وذكرت كير (البالغة 37 عاماً) أن أمومتها لـ3 أطفال هي مصدر قوتها، وهي المحفِّز الأكبر لها في الحياة، وأنها تجد السعادة في أن تكون قوية وتتعامل بثقة مع الآخرين، وتجبرهم على احترام آرائها ورغباتها.

وأوضحت أنها تبدأ يومها في الخامسة والنصف صباحاً قبل أن يستيقظ أولادها الثلاثة لكي تجد الوقت الكافي للعناية بنفسها، بما في ذلك تمارين اليوغا الصباحية، حتى تكون مستعدة لبداية يومها.

وأشارت إلى أنها تستمد طموحها في الحياة من أطفالها: فلين (9 سنوات)، هارت (سنتان)، ومايلز (سنة واحدة)، هم من يحفزونها على تحقيق مزيد من العمل والنجاح.

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وأضافت: «الأمومة تجعلني أشعر بالقوة، وتحفِّزني لكي أفعل أي شيء في مصلحة أولادي، مهما كان صعباً».

في سياق متصل، قالت كير: إن نجاح أي امرأة عاملة يكمن في حسن الإصغاء والإنصات للآخرين، وأنها تحاول أن تستشير فريق عملها لكي تصبح قائدة ناجحة.

وأوضحت أنها تحاول تشجيع أولادها على التفاعل مع القضايا الإنسانية، لذلك ساهمت معهم في التبرع لـ29 منظمة خيرية خلال أزمة كورونا.