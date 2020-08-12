ما سبب عدم حضور ميغان ماركل حفل زفاف شقيقة كيت ميدلتون؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تم أخيراً الكشف عن السبب الذي منع ميغان ماركل من حضور حفل زفاف بيبا ميدلتون شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في العام 2017. وهو ما أشار إليه الصحافي أوميد سكوبي في كتابه الشهير Finding Freedom الذي يتناول سيرة الممثلة السابقة وزوجها الأمير وليام، والذي صدر في 11 آب (أغسطس) الجاري (2020).

وذكر موقع L’Observer أن أوميد يروي في الكتاب كيف تمت دعوة ميغان قبل زواجها من الأمير هاري لحضور الحفل، إلا أنها فضلت البقاء بعيداً كي لا تسرق الأضواء من العروسين.

وأضاف أنه تم إجراء التحضيرات اللازمة من أجل حضورها، مع الإشارة إلى أنها اختارت للمناسبة زياً لافتاً مع قبّعة من تصميم الشركة البريطانية Philip Treacy.

وكشف أن ميغان لم تحضر مراسم بداية الحدث وأنها ظهرت لوقت قصير جداً في حفل الاستقبال وأن الأمير هاري اصطحبها إلى ملكية آل ميدلتون قبل أن يقلها مجدداً إلى مكان إقامتها في ذلك الحين. ويُذكر ان بيبا لم تتردد في حضور حفل زفاف الثنائي الذي أُقيم في العام التالي، أي 2018.