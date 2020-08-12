هذا ما تعاني منه بشرى ويمنعها من الكلام

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة بشرى في تصريحات صحفية لها، عن السبب الحقيقي الذي منعها من الكلام الفترة الماضية، حيث أكدت أنها تصاب كل عام في نفس هذا التوقيت بحساسية موسمية سببها الرطوبة الشديدة، وهو ما يؤدي إلى فقدانها صوتها، فلا تستطيع التحدث مع أحد، مؤكدة أن هذه الإصابة ليس لها مدة علاج محددة، وقد تمتد لشهر أو أكثر.

وأضافت بشرى أنها تعيش هذه الحالة منذ عام 2006، الأمر الذي يجبرها في هذا التوقيت من كل عام على الاختفاء تماماً عن الأنظار، ولا تعود تظهر في أي برامج أو حوارات صحافية، مؤكدة أن صحافيين كثراً هاجموها ظناً منهم أنها تتعالى عليهم بعدم الرد على اتصالاتهم، وأنها استعاضت عن الحديث عبر الهاتف بالتراسل عبر “واتساب” مع الصحافيين، كما تباشر مهامها كرئيس للعمليات وشريك مؤسس في مهرجان الجونة السينمائي مع فريق عمل المهرجان، استعداداً لدورته الرابعة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى كان مسلسل “القمر آخر الدنيا” الذي خاضت به السباق الدرامي الرمضاني الماضي، وشاركها في البطولة عدد كبير من النجوم الشباب على رأسهم عمرو عابد ومؤمن نور، بالإضافة إلى الفنانين مادلين طبر وهشام إسماعيل وثراء جبيل.