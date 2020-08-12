فيديو عمرو دياب ودينا الشربيني.. حامل ومحمول في "الأغنية السرية"

الخليج 365الأربعاء 2020/8/12 06:47 م بتوقيت أبوظبي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب أغنية "أماكن السهر" الجديدة للفنان المصري عمرو دياب.
ويظهر دياب في الفيديو الكليب الذي صوره في سرية تامة، وهو يحمل الفنانة دينا الشربيني على ظهره بأحد شواطئ الساحل الشمالي.
وفي مفاجأة كبيرة للجمهور، تشارك دينا الشربيني كموديل في كليب أغنية المطرب المصري الملقب بـ"الهضبة" وذلك للمرة الأولى.
ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عملية المونتاج والمكساج، تمهيداً لطرح ألبوم عمرو دياب الذي أوشك على الانتهاء من تسجيل معظم أغنياته.
أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول وإخراج أحمد النجار.
ونشر عمرو دياب، الثلاثاء، صورة عبر صفحته على "فيسبوك" مع دينا الشربيني وطاقم عمل الأغنية وبعض الأصدقاء والمقربين، وعلّق عليها "أماكن السهر.. قريباً".
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