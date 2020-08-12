وفاة الفنان المصري سناء شافع

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية، إن الفنان سناء شافع توفي عصر اليوم، عن عمر 77 عاما، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجثمان في طريقه إلى المقابر لدفنه.

وأضاف "زكي" في تصريحات محلية، "سيخرج الجثمان من مستشفى الشبراويشي، وسيتجه إلى مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات (غربي العاصمة)، وحتى الآن لم يتم تحديد إقامة عزاء من عدمه".

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كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو/تموز الماضي، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوي ومحمد الشقنقيري وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام إسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبدالعزيز وإخراج تامر حمزة.

