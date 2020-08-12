هذا ما كشفه محمد عساف بعد أيام على زواجه

بشكل مفاجئ ودون سابق انذار، دخل الفنان الفلسطيني محمد عساف القفص الذهبي وتزوج من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ريم عودة، وهي فلسطينية الجنسية.

حفل الزفاف، اقيم في دبي وإقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من الطرفين.

وفي أول تعليق له، تحدث محبوب العرب عبر “تراندينغ” مشيراً أنه أحب ان يشارك الجمهور بفرحته بزواجه من شريكة عمره الغالية ريم وكان بوده ان يشارك هذه الفرحة مع محبيه منذ البداية ولكن كما الجميع يعلم بالظروف الصعبة في العالم بسبب فيروس كورونا وقوانين التباعد الاجتماعي في الامارات بالاضافة الى انفجار بيروت الأليم، مقدماً التعازي لشعب لبنان.

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وتابع عساف مشدداً انه منذ البداية هو متحفظ عن نشر تفاصيل عن حياته الشخصية ولديه قناعة بعدم تداول حياته الخاصة عبر وسائل الاعلام. وطلب عساف من الجميع احترام رغبته بعدم التحدث عن حياته الشخصية عبر مواقع التواصل والاعلام. وأشار ان زواجه اقتصر على بعض الأقارب والقليل جداً من الاصدقاء.

وكشف ان الكثير يتداول بصور تعود لزوجته عبر حسابات وهمية بإسمها، معلناً أن زوجته لا تملك اي حسابات على مواقع التواصل، حيث قام الجمهور بتداول بعض الصور لا تعود الى زوجته والهدف من هذه الحسابات جمع التعليقات.

وطلب عساف من الجمهور بعدم الترويج لهذه الحسابات الوهمية. وشكر كل من بارك له على زواجه.