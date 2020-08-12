الفنانة التركية هوميرا أكباي تعثر على إبنها ميتا في منزله

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"الخليج 365" من بيروت: فُجعت الفنانة التركية هوميرا أكباي، بوفاة ابنها صادق بيغات البالغ من العمر 47 عامًا في منزله عند زيارتها له.

ووفقًا لصحيفة "Hurriyet" التركية فإن التواصل مع ابنها انقطع لمدة يومين ولم تستطع الوصول إليه فقررت الذهاب إليه بمنزله للإطمئنان عليه لتجده ميتًا، وسط حالة من الذهول وأحاديث دائرة حول ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم بسبب حادث ما لأنه لم يعلن عن سبب الوفاة.

وأفادت الصحيفة أن تشييع جنازة الراحل ستتم اليوم، وهو إبنها من زوجها مدحت بيغات الذي ارتبطت به في العام 1972 لمدة سبع سنوات.

وإنتشر الخبر بسرعة البرق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذْ شاركته أشهر الحسابات المعنية بالشأن التركي عبر موقع "تويتر"، وعلقّت: "الممثلة هوميرا التي لم تتلق أي خبر من ابنها ذي الـ47 سنة في اليومين السابقين ، ذهبت إلى منزله فوجدت أنه قد فارق الحياة".

وهوميرا ممثلة ومغنية تركية ولدت في 15 أكتوبر 1947، عرض لها عربيا عدد من الأعمال منها مسلسل "أحلام بريئة" وكان آخر الأعمال المعروضة لها مسلسل "امرأة" عبر قناة "يا هلا الأولى" على OSN.