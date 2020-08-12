زاك إيفرون بطل النسخة الجديدة من فيلم "ثلاثة رجال وطفلة"

"الخليج 365" من بيروت: إنضم الممثل الأميركي، زاك إيفرون، إلى فريق أبطال فيلم "ثلاثة رجال وطفلة" Three Men and a Baby الذي ستعيد شبكة "ديزني" تصويره، علماً أن العمل الكوميدي طرح عام 1987.
ومن المقرر عرض العمل على منصة "ديزني بلاس" لبثّ المحتوى الترفيهي والأفلام عبر الإنترنت، وسيتولى إنتاجه غوردن غراي، المعروف بأعمال مثل "ذا روكي" The Rookie و"ذا واي باك" The Way Back، وفقاً لموقع مجلة "هوليوود ريبورتر".
الفيلم أعيد إنتاجه عن عمل فرنسي عام 1987، وأدى دور البطولة فيه توم سيليك وستيف غوتنبرغ وتيد دانسن. وتدور قصته حول ثلاثة رجال عازبين في مدينة نيويورك الأميركية يجدون أنفسهم مسؤولين عن الطفلة "ماري".
أخرج الفيلم حينها ليونارد نيموي، محققاً نجاحاً لافتاً، إذ أصبح أول فيلم لـ"ديزني" يجني أكثر من مائة مليون دولار أميركي في شباك التذاكر محلياً.
ولم يعلن عن مخرج العمل الجديد بعد.
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