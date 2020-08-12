يارا تضمد جراح بيروت بأغنية

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية يارا عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب اليوم الأربعاء أغنية جديدة بعنوان "ما يهمك يا بيروت"هي أقرب للتهويدة تواسي بها مدينتها المنكوبة بفعل إنفجار دمر نصف العاصمة الإدراية وخلف 171 قتيلاً ونحو 6 آلاف جريح و40 مفقود وشرد أكثر من 300 الف شخص آخرين.
الأغنية من كلمات تمام زليق، والحان طارق ابو جودة، وتوزيع عباس صباح، وإخراج ساري منير.
وتقول كلماتها : "ما يهمك يا بيروت، يا ضحكي ما بتموت، غيمي ورح تقطع، شمسك رح تطلع، وتضوي لبيوت".
وكانت يارا قد غردت بالأمس عبر حسابها الرسمي على"تويتر"، إعلان الأغنية وعلقت عليه قائلة: "ما يهمِّك يا بيروت.. قريبًا.. يارا.. بيروت.. لبنان".
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