شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تستعد لإطلاق أغنية سينجل مع BLACKPINK.. وتؤكد: أنا متحمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن تعاون وشيك مع الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK"، وهو الخبر الذى لاقى حماس كل محبى ومعجبى جوميز من شتى أنحاء العالم، وتداولت المواقع الفنية الشهيرة الخبر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت سيلينا جوميز أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل ستكون بمثابة مفاجأة لكل عشاقها وهى متحمسة جدا لهذه التجربة، حيث تعاونت فى هذه الأغنية مع فريق BLACKPINK، ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى، وهو ما أكدته جوميز عبر صفحتها علي تويتر.

بوست نشرته سيلينا جوميز

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يذكر أن سيلينا جوميز ركزت مؤخرا على الإعلان أنها تتمنى العمل على عمل موسيقى يجمعها بواحدة من أهم نجمات الغناء بالعالم وهى النجمة العالمية تايلور سويفت، ومن المعروف أن المغنية والممثلة البالغة من العمر28 عاما صديقة مقربة لتايلور البالغة من العمر 30 عاما و ذلك منذ سنوات طويلة ، وقد تحاول النجمتين دائما اظهار دعمهما لبعضهم البعض .

وقالت سيلينا جوميز : "لطالما حلمت بعمل أغنية مع تايلور سويفت، ففى الحقيقة كلانا يريد القيام بهذه الخطوة ومتحمسين لها، ولأننا مقربين فيبدو الأمر وكأنه عائلى فهى أفضل صديقة لى، وتحدثنا عن هذه الخطوة بالتأكيد".