شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات موسم الأضحى تنخفض لأقل من النصف فى ثانى أسبوع.. اعرف الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى السينمائى إلى أكثر من النصف فى الأسبوع الثانى من الموسم، حيث حصد شباك التذاكر 3 ملايين جنيه هذا الأسبوع، بينما كانت إيرادات الأسبوع الأول 7 ملايين و 250 ألف جنيه، حيث يشهد عرض فيلم واحد جديد وهو "الغسالة" و3 أفلام قديمة عرضت سابقاً فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى وهى "الفلوس" للنجم تامر حسنى، و"لص بغداد" للنجم محمد امام و"بناث ثانوى" لعدد من الفنانات الشابات.

وجاءت ايرادات الأسبوع الثانى كالتالى: "الغسالة" حصد 2 مليون و 715 ألف جنيه ليكون اجماله ما حققه حتى الآن 9 ملايين و225 ألف جنيه، وهو تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.



الغسالة

فيلم "لص بغداد" حصد هذا الأسبوع ايرادات 117 ألف جنيه، وهو بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، و تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وكان الفيلم قد حصد اجمالى ايرادات 32 مليون و 886 ألف جنيه بعد 14 أسبوع عرض.



فيلم لص بغداد

فيلم "الفلوس" حقق 140 ألف جنيه، والعمل بطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين والعمل قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ليكون اجمالى ايراداته وصلت الى 47 مليون و 630 ألف حنيه فى 18 أسبوع عرض.

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فيلم الفلوس

فيلم "بنات ثانوى" حصد 5 آلاف جنيه، وهو بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، لتصل حصيلة ما حققه الفيلم 7 مليوناً و905 ألف جنيه فى 17 أسبوع عرض.

بنات ثانوى