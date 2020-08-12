شكرا لقرائتكم خبر عن سناء شافع والده عالم أزهرى.. وتزوج 9 مرات أبرزها ناهد جبر وندى بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الفنان القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات، عقب تعرضه لالتهاب رئوى حاد:

ويرصد الخليج 365" أبرز محطات سناء شافع، وهى كالتالى :

سناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، مكث بقريته قرابة 8 سنوات قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف، وعاش بحي الجمالية ثم حدائق القبة، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.

أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975، من أهم أعماله السينمائية دور (رؤوف) في فيلم (حتى لا يطير الدخان) ودور (إبراهيم) في الفيلم التلفزيوني الشهير (فوزية البرجوازية) وكان دورا محوريا دارت حوله معظم أحداث الفيلم، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك في عدة مسلسلات أهمها (الزيني بركات) و(حضرة المتهم أبي) و(حنان وحنين) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(بعد البداية).

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تزوج سناء شافع 9 مرات، ومن بينهم فنانتان وهما الممثلة ناهد جبر، ثم تزوج من الممثلة ندى بسونى.

قدم ما يقرب من 30 فيلماً سينمائياً، وقدم العديد من المسلسل، كان أخرهم مسلسل "القمر أخر الدنيا" الذى هعرض في شهر رمض ان الماضى، من بطولة بشرى، كما شارك كضيف شرف في مسلسل "ليالينا 80" مع النجوم أياد نصار وغادة عادل، وعرض في رمضان الماضى، وإخراج أحمد اصلح "حمصه"، وإنتاج شركة سينرجى .