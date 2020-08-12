شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة العروض فى الهواء الطلق خطة مهرجان تورنتو لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عن خطط لعروض سينما السيارات وعروض الهواء الطلق على الواجهة البحرية للمدينة لتعويض تقليل الحضور في دور العرض لأفلام المهرجان المقرر عقدهما في 10-19 سبتمبر.

ويطلق المهرجان الكندي في الهواء الطلق لمشاهدة أفلام بعيدا عن وباء فيروس كورونا ، ستعرض TIFF أيضًا أفلامًا في Skyline Drive-In و Lakeside Drive-In في أونتاريو بليس ، على الواجهة البحرية لبحيرة أونتاريو بالمدينة ، وفي الجزيرة الغربية Open Air Cinema ، أيضًا في Ontario Place.

وقال منظمو المهرجان في بيان: "في صالات السينما وفي الهواء الطلق ، يمكن للجماهير أن يتوقعوا نفس تجربة المشاهدة عالية الجودة كما كانت في السنوات الماضية .. وفي الوقت نفسه ، ستخضع الأماكن الخمسة الآخرين لقيود الصحة العامة المحلية.

كنا تتضمن خطط TIFF عبر الإنترنت جلسات مؤتمرات صناعية وأحداث للتواصل وعروض رقمية لعناوين الأفلام من قبل وكالات السينما .

ويأتي التخطيط لعقد مؤتمر صناعي عبر الإنترنت لأول مرة في أعقاب تقليص الحضور لمهرجان تورنتو السينمائي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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يشهد مهرجان toronto السينمائي في دورته ال 45 والتي تقام من 10 إلي 20 سبتمبر، مشاركة الفيلم المصري الوثائقي "عاش ياكابتن" أو Lift Like a Girl ضمن فعالياته والتي تنتطلق اونلاين بسبب تفشي فيروس كورونا، الفيلم وثائقي يتناول التدريب علي رفع النساء الأثقال في شوارع الإسكندرية ، حيث يتتبع الفيلم الطفلة زبيبة البالغة من العمر 14 عامًا وهي تسعى لتحقيق حلمها في أن تصبح محترفه في مجال رفع الأثقال ويرصد الفيلم مدربها الكابتن رمضان والذي يؤمن بها، وسبق وأن درب العديد من نجوم وابطال المجال، بما في ذلك ابنته نهلة رمضان بطل العالم السابق ورائدة رفع الأثقال في مصر ، وكذلك عبير عبد الرحمن أول امرأة عربية حائزة على ميدالية أولمبية مرتين لمدة 4 سنوات وهو من إخراج المخرج مي زايد.

من جانب آخر يشهد المهرجان عرض فيلم Nomadland بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على جائزة الأوسكار، ضمن فعاليات مهرجاني فينسيا وتورونتو وذلك فى 11 سبتمبر المقبل، ويأتى ذلك ضمن تعاون المهرجانات العالمية فى عرض الأفلام وسط حائحة كورونا التى حرمت العديد من الأفلام من المشاركة فى كبرى المهرجانات العالمية.

وفازت فرانسيس مكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri وتدور أحداثه عن ميلدريد هايز، التى تتعرض ابنتها إلى القتل ولا تجد دعمًا كافيًا من الشرطة للوصول إلى الجانى فتقوم بتوجيه رسالة إلى وليام ويلوجبى مأمور شرطة البلدة التى تعيش فيها للوقوف إلى جوارها فى القضية.