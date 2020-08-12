شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كاتى بيرى فى الأيام الأخير من حملها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية كاتى بيرى وهى تتجول برفقة كلبها، واستعانت بيرى بملابس رياضية مريحة وهى تتسوق فى أحد متاجر ملابس الأطفال، وذلك قبل ولادة طفلها الأول من خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم بأيام.

كما ظهرت بيرى وهى ترتدى ماسك الوجه للحفاظ على سلامتها وتجنب الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أنها فى الأيام الأخيرة من حملها الأول، كما حاولت بيرى تغطية وجهها بقبعة رياضية، كى تتجنب مصورى البابارتزى.

وشوهد كاتي بيري وأورلاندو بلوم مؤخرا وهما يتفقدان ثلاثة عقارات ضخمة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مونتيسيتو كاليفورنيا، على بعد حوالي ساعة ونصف من شمال لوس أنجلوس وعلى بعد 10 دقائق فقط من سانتا باربرا ، حيث ولدت بيري ونشأت.

وكانت أسعار تلك العقارات تبدأ من 10 ملايين دولار، وتبلغ مساحتها 10000 قدم مربع على الأقل وتقع على عدة فدادين وكلها تقع في التلال الخصبة في مقاطعة سانتا باربرا.

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على جانب آخر ظهرت المغنية الشهيرة كاتى بيرى فى فيديو لطيف، وهى ترقص بجانب سيارة يقودها خطيبها أورلاندو بلوم، وتظهر بطنها المنتفخة بشدة، وهى على بعد أيام فقط من الولادة.

وأثبتت كاتي بيري أنها ليست مستعدة للتعامل مع الأمر بسهولة حتى الآن، حيث عرضت حركات رقصها بينما كان خطيبها يقودها السيارة بجانبها في تحدٍ فيروسي، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكشفت مرشحة جرامى 13 مرة، البالغة من العمر 35 عامًا، عن بطنها المنتفخ بشدة، وهي ترقص ببدلة رياضية، بينما صور بلوم اللحظة المرحة على هاتفه.

وارتدت كاتى بيرى كمامة طبية لحماية نفسها خلال جائحة فيروس كورونا، وبدت متألقة فى الفيديو الطريف، من جهة أخرى، نشر موقع ديلي ميل صورة للنجمة كاتي بيري وهي تشعر بالتعب والإرهاق في محل مستلزمات الأطفال، حيث تظهرها الصورة وهي تفرد جسدها على كرسى رافعة قدميها، ويبدو أنها مع اقتراب موعد الولادة تتثاقل حركتها، ونشرت كاتي الصورة على حسابها بموقع انستجرام ونالت الصورة 1.7 مليون إعجاب.