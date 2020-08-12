شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تدافع عن انتقادات ظهور كايلى جينر فى كليبها الأخير WAP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة العالمية كاردى بى كليبها الأخير منذ أيام بعنوان WAP، مع النجمة العالمية Megan، بحضور عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كايلى جينر، منذ أيام، وسرعان ما احتل التريند العالمى بعد ساعات من طرحه، بعد غياب طويل لـ كاردى بى عن الظهور.

وسرعان ما استقبلت النجمة العالمية كاردى بى، هجوماً كبيراً بعد ظهور كايلى جينر في الكليب بلقطة قصيرة وهي تمشي في ممر لوحدها، وطالب عدد كبير إزالة تلك اللقطة من الكليب لعدم وجودها في السياق، كون الكليب يتحدث عن النساء أصحاب البشرة السمراء وظهور جينر صاحبة البشرة البيضاء يعد إحباط كبير للجميع.

ودشن عدد كبير من أصحاب البشرة السمراء عريضة بعنوان Change.org، من أجل جمع توقيعات لحذف جينر من الكليب الذي وصفه الكثير بإهانة للنساء أصحاب البشرة السمراء.

Advertisements

ودافعت B عن جينر في تصريحات جديدة بعد حملة الهجوم الشرسة التي تلقتها وقالت في سلسلة من التغريدات عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر: "لماذا يطالبون بحذف لقطة كايلي جينر من الكليب؟، كايلي فعلت ما تبرع فيه بشكل كبير وهو المشي كعارضة أزياء، امتلك علاقة جيدة معها وزوجها أوفسيت مقرب من ترافيس سكوت وهما أصدقاء منذ فترة طويلة".



كايلي جنير