شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطالب أصدقاءها فى بيروت بمعرفة مكان الفنان أنطوان كرباج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة لطيفة أصدقاءها فى العاصمة اللبنانية بيروت، بمعرفة مكان الفنان أنطوان كرباج، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نداء خاص لكل أصحابى الغاليين عليا فى بيروت، أرجوكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرف لى مكان حبيبى وأستاذى القيمة الكبير الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعتلى للضرورة، عايزة أطمن عليه، رجاء خاص جدا".



لطيفة

وتقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، مقطع فيديو أثناء تواجدها داخل السيارة في الساحل الشمالى وهي تغني "أنت ياه"، معلقة: "أنت ياه ياللى عمرى ما شفت زيك فى الحياة، إنت ياه، مباشر من الساحل الشمالى".

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كما شاركت النجمة التونسية لطيفة متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها من عطلتها الأخيرة التى قضتها على إحدى شواطئ الساحل الشمالي، وهي تداعب الأمواج.

ونشرت لطيفة الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي تداعب الأمواج وفي الخلفية اغنيتها الأخيرة أنا عشت عمري، التي طرحتها منذ خمسة أشهر، وكتبت: "أخبار أجواء الصيف معاكم أيه، مين شاف البحر ومين لسه؟".

وكانت لطيفة قد أعلنت منذ أيام أنها بصدد تحقيق مفاجأة قريبًا لجمهورها ومتابعيها، من خلال تصوير فيديو كليب من أحد أغانيها التى طرحتها مؤخرًا، معربة عن حبها واشتياقها لجمهورها.

وقالت لطيفة، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "مفاجأة جديدة بحضرهالكم.. كليب جديد هتشوفوه قريب قوى.. بحبكم"، مشوقة جمهورها: "بقالنا كتير مصورناش فيديو كليب.. تفتكروا الكليب هيكون تونسى ولا مصرى".