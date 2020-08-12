شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر رسائل المذيعة بيلا كشك قبل وفاتها بمرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت المذيعة بيلا كشك، عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان لمدة عامين، ونشرت الصفحة الرسمية لبيلا كشك، عبر فيس بوك، خبر الوفاة، كما نعاها عدد من أصدقائها عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعى.

ونشر علاء منصور، فيديو لآخر رسائل الراحلة عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "بيلا ماتت بعد صراع طويل مع السرطان أحلى ضحكة وأطيب قلب اسمعوا منها الكلمتين دول دى رسالتها معايا ليكم ربنا يرحمك يا بيلا".

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وقالت بيلا فى الفيديو "الحياة جميلة رغم المشاكل اللى بنعدى بها أنا عديت بحاجات كيرة في حياتى عديت بمرض صعب خلانى أوقف كل حاجه في حياتى و الحمد الله واقفه على رجلى و كويسه حاولوا على قدر ما تقدروا يكون عندكم طاقة إيجابية، وتستغلوا العقل المعجزة اللى ربنا خلقها لنا ونجذب الطاقة الإيجابية من كل اللى حولينا من أهلنا و أصدقائنا".

وكان للراحلة مشاركة تمثيلية واحدة، عندما جسدت دور مدرسة لغة فرنسية في الفيلم الكوميدي "ويزو سكول"، بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والفنانين سامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفي السبكي، وإخراج على رجب.