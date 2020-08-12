شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يستأنف "ثانية واحدة" اليوم فى أكتوبر بدون دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفنان مصطفى خاطر تصوير مشاهد فيلم "ثانية واحدة"، اليوم الأربعاء بعدد من شوارع أكتوبر، بدون بطلة العمل دينا الشربينى التى ستلتحق بأسرة العمل فيما بعد، حيث توقف الفيلم بعد يوم واحد تصوير حسب الخطة التى وضعها القائمون على الفيلم وبعدها حصل فريق العمل على اجازة عيد الأضحى وتم العودة لاستكمال التصوير اليوم.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى، وبطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفناننين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت.



مصطفى خاطر

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وينتظر خاطر طرح 3 أفلام انتهى من تصورهم منذ فترة الأول هو "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمى وإخراج أحمد علاء الديب، والثانى "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى وباسم سمرة أورى جودة وعباس ابو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، والثالث "الصندوق الأسود" مع منى زكى ومحمد فراج وإخراج محمود كامل.

فيلم "ثانية واحدة" استمرار للنشاط السينمائى الذى تعيشة دينا الشربينى هذا العام، اذ تنتظر عرض فيلمين انتهت من تصويرهم قبل عدة أشهر وهما "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"مع كريم عبد العزيز، و"يوم 13" منذ بداية العام ولكن تم تأجيل عرضهما بسبب اغلاق دور العرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما تواصل تصوير فيلم "30 مارس" مع أحمد الفيشاوى، وتستعد للظهور كضيفة شرف فى فيلم "قمر 14"للمخرج هادى الباجورى.