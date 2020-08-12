أول تعليق من مدير أعمال محمد رشاد على طلاقه من مي حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
انفصل الفنان محمد رشاد عن زوجته المذيعة مي حلمي، بعد زواج اقترب من عام ونصف.
وقال محمد مجدي مدير أعمال المطرب لـ"الخليج 365"، إن الطلاق وقع بالفعل، وليس لديه تفاصيل للنشر".
وأوضح: "دي حياته الشخصية، مبدخلش فيها، ومعرفش تفاصيل، لكن وقع الطلاق وكل شئ نصيب".
وفاجئ رشاد، جمهوره ومتابعيه بحذف صوره مع مي حلمي، كما ألغى متابعتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام، بينما أبقت مي على متابعته وصورهما على نفس الموقع.
واجه الثنائي أزمة من قبل ليلة زفافهما وتم إلغاء الحفل إلى أن تم الصلح وتزوجا في حفل عائلي.
وشارك محمد رشاد في الموسم الرمضاني المنقضي، للمرة الأولى كممثل في مسلسل "لياليا 80"، بطولة صابرين، إياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل ومن إنتاج شركة سينرجي.
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