تزوج 9 نساء وجمع 3 في عصمته ووالده لقنه علقة ساخنة.. معلومات عن سناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا النجم الكبير سناء شافع، الذي يعتبر من أشهر النجوم المسرحيين، كما ترك إرثا فنيا في السينما والتليفزيون.

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن النجم الراحل:

_ ولد في 25 يناير 1943 بمحافظة أسيوط.

_ أحب التمثيل منذ الطفولة، ولكن والده العالم الأزهري رفض الأمر رفضا قاطعا.

_ قال في تصريح لمصراوي، إنه تربى تربية أزهرية صارمة، وكان والده رجلا صارما

_ قاطعه والده بسبب دخوله الفن، واستمرت القطيعة بينهما لسنوات.

_ عاقبه والده بمنع المصروف عنه، وحينما علم بأن والدته تساعده منعها من إرسال أموال له.

_ حكى لمصراوي، أن والده ضربه علقة ساخنة حينما سمعه يتحدث مع والدته بصوت عالي.

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_ قال إنه تزوج 9 مرات، إحداهم من سيدة ألمانية وأنجب منها نجله "عبدالله نديم".

_ تزوج من الفنانة ناهد جبر، وكانت الزيجة الثالثة في حياته، واعترف بخيانته لها.

_ كما تزوج من الفنانة ندى بسيوني وأنجب منها ابنته "مايا".

_ قال إنه جمع 3 نساء في عصمته أثناء زواجه من الفنانة ناهد جبر.

_ تزوج "ماجدة" آخر زوجاته، لمدة 14 عاما، وقال عنها إنه أحبها حبا كبيرا.

_ من أبرز أعماله الفنية "جمهورية زفتى"، "هارون الرشيد"، "ألف ليلة وليلة"، "أنا وإنت وبابا في المشمش"، وغيرها من الأعمال.

_ تعرض لوعكة صحية استلزمت نقله المستشفى منذ فترة.

_ نفى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أن يكون "شافع" قد أصيب بكورونا.

_ رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء بعد تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 77 عاما.