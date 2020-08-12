محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا النجم الكبير سناء شافع، الذي يعتبر من أشهر النجوم المسرحيين، كما ترك إرثا فنيا في السينما والتليفزيون.
وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن النجم الراحل:
_ ولد في 25 يناير 1943 بمحافظة أسيوط.
_ أحب التمثيل منذ الطفولة، ولكن والده العالم الأزهري رفض الأمر رفضا قاطعا.
_ قال في تصريح لمصراوي، إنه تربى تربية أزهرية صارمة، وكان والده رجلا صارما
_ قاطعه والده بسبب دخوله الفن، واستمرت القطيعة بينهما لسنوات.
_ عاقبه والده بمنع المصروف عنه، وحينما علم بأن والدته تساعده منعها من إرسال أموال له.
_ حكى لمصراوي، أن والده ضربه علقة ساخنة حينما سمعه يتحدث مع والدته بصوت عالي.
_ قال إنه تزوج 9 مرات، إحداهم من سيدة ألمانية وأنجب منها نجله "عبدالله نديم".
_ تزوج من الفنانة ناهد جبر، وكانت الزيجة الثالثة في حياته، واعترف بخيانته لها.
_ كما تزوج من الفنانة ندى بسيوني وأنجب منها ابنته "مايا".
_ قال إنه جمع 3 نساء في عصمته أثناء زواجه من الفنانة ناهد جبر.
_ تزوج "ماجدة" آخر زوجاته، لمدة 14 عاما، وقال عنها إنه أحبها حبا كبيرا.
_ من أبرز أعماله الفنية "جمهورية زفتى"، "هارون الرشيد"، "ألف ليلة وليلة"، "أنا وإنت وبابا في المشمش"، وغيرها من الأعمال.
_ تعرض لوعكة صحية استلزمت نقله المستشفى منذ فترة.
_ نفى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أن يكون "شافع" قد أصيب بكورونا.
_ رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء بعد تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 77 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر تزوج 9 نساء وجمع 3 في عصمته ووالده لقنه علقة ساخنة.. معلومات عن سناء شافع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.