انفصال محمد رشاد ومي حلمي.. حذفها من على الإنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

فاجئ الفنان محمد رشاد، بحذف صوره مع زوجته المذيعة مي حلمي، كما ألغى متابعتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكشفت مصادر مقربة من الطرفين انفصالهما في سرية تامة بعد وقوع خلافات متكررة بينهما الفترة الأخيرة، والتزم الثنائي الصمت.

وبالبحث داخل حساب مي حلمي عبر "إنستجرام"، وجدنا إنها لازالت تحتفظ بصورها مع رشاد ولم تلغي متابعتها له عبر الموقع.

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جدير بالذكر أن زواج رشاد ومي واجها أزمة في ليلة زفافهما قبل عام، وتم إلغاء الحفل، إلى أن تم الصلح وتزوجا فيما بعد.

وشارك محمد رشاد في الموسم الرمضاني المنقضي، للمرة الأولى كممثل في مسلسل "لياليا 80"، بطولة صابرين، إياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل ومن إنتاج شركة سينرجي.