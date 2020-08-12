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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، طليقها الفنان سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.
وكتبت: "ألف رحمة على الدكتور سناء شافع، اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة".
وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.
الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من طليقة سناء شافع على خبر وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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