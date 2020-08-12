فن ومشاهير

أول تعليق من طليقة سناء شافع على خبر وفاته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، طليقها الفنان سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتبت: "ألف رحمة على الدكتور سناء شافع، اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة".

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وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة"، وغيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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