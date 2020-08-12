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وفاة الفنان سناء شافع عن عمر يناهز 77 سنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان سناء شافع، عن عمر يناهز 77 سنة.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لمصراوي، أن الفنان الكبير رحل عن عالمنا اليوم، بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين داخل إحدى المستشفيات.

الفنان سناء شافع من مواليد 25 يناير 1943، وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال الهامة أبرزها "ساكن قصادي"، "أنا وإنت وبابا في المشمش"، "جمهورية زفتى"، "هارون الرشيد"، "ألف ليلة وليلة"، وغيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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