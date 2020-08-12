صورة نادرة لجميلة عوض تكشف علاقتها بهذا النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان علاء عوض، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة تجمعه بالفنانة جميلة عوض، ابنه شقيقه من مرحلة الطفولة. وعلق "علاء": "مع جميلة عوض وهي طفلة، الحب الأول ونجمة آل عوض الجديدة". Advertisements جميلة عوض هي ابنة المخرج عادل عوض، والفنانة رندة، وحفيدة الفنان الكوميدي الكبير محمد عوض. وكان آخر أعمالها الفنية فيلم "بنات ثانوي"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة محمد مهران، مي الغيطي، هنادي مهنا، محمد الشرنوبي، مايان السيد، ومن تأليف ايمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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