حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
روج الفنان حسن الرداد، لفيلمه الجديد "توأم روحي"، المقرر طرحه أواخر الشهر الجاري بدور العرض السينمائي.
ونشر "الرداد" صورة للبوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، واكتفى بالتعليق: "توأم روحي"، وتفاعل عدد من الجمهور مع البوستر.
والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
ويعتبر الفيلم هو آخر ظهور للنجمة الراحلة رجاء الجداوي، والتي تظهر كضيفة شرف ضمن أحداث العمل.
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