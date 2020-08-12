تعرف على إيرادات فيلم "لص بغداد" بعد 14 أسبوعًا من عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يتنافس فيلم "لص بغداد" في دور العرض السينمائية، مع 3 أفلام هي "الفلوس"، "الغسالة"، "بنات ثانوي".
ونظرًا لما تشهده السينمات من إجراءات احترازية، بسبب أزمة فيروس "كورونا المستجد"، وتحديد القوة الاستيعابية لدور العرض بالعمل بقوة 25% من طاقتها، أثر هذا على إيرادات الأفلام المعروضة.
وحقق فيلم "لص بغداد" بعد 14 أسبوعًا بدور العرض إيرادات قدرها 32 مليون 885 ألفًا 807 جنيهات.
والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وهو من بطولة "محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، محمد عبدالرحمن"، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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