تراند اليوم : طلاق عمرو دياب.. مفاجأة في التفاصيل

بعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل كثير من النشطاء ومحبي الفنان المصري عمرو دياب عن وضع زوجته الأخيرة زينة عاشور، وما إذا كانا منفصلين أم مطلقين، خاصة أن الثنائي لم يجب بشكل واضح عن السؤال حتى الآن.

سبب السؤال هو الظهور الدائم لـ عمرو دياب مع زوجته الجديدة دينا الشربيني، في كل المناسبات الفنية أو الشخصية، وسط غياب تام لزوجته "المعلنة" السعودية زينة عاشور.

ويزداد هذا السؤال غموضا مع حالة الصمت التام لـ "الثلاثي": عمرو دياب ودينا الشربيني وزينة عاشور، والذين يفرضون سياجا من السرية حول علاقة الهضبة بأي منهما.

وحسب صدي البلد المصري ـ قال مصدر مقرب من "زينة" أنها طلقت رسميا من عمرو دياب منذ ما يقارب العامين، بعد فترة طويلة من الانفصال بينهما بالفعل.

ولكن المصدر لم يؤكد أو ينفي وجود علاقة بين هذا الطلاق من ناحية، وقصة حب عمرو دياب ودينا الشربيني، التي توجت بالزواج لاحقا، حسبما يؤكد مقربون وأصدقاء منهما، ودون أن يؤكد الزوجان نفسهما للإعلام.

يذكر أن عمرو دياب متزوج حاليا وبشكل رسمي من دينا الشربيني، دون تصريح علني لأي منهما، وسبق له الزواج مرتين، الأولى هي الفنانة شيرين رضا التي أنجبت له ابنته الأولى نور، ثم طلقا، قبل أن يتزوج مرة ثانية من السعودية زينة عاشور التي أنجب منها 3 أبناء هم "كنزي" و"عبدالله" و"جنى" ثم طلقا أيضا.