تراند اليوم : المؤسس عثمان يفاجيء عشاقه بهذا الأمر في الموسم الثاني

وكتب حساب المؤسس عثمان على تويتر: "الممثل سيدا يلديز "أديب علي" لن يتواجد في الموسم الثاني من المؤسس عثمان بعد إعلان انفصاله البارحة بسبب إخباره أثناء التحضيرات للموسم الجديد ، وأن شخصية الشيخ إديبالي لن يكون لها دور رئيسي في الموسم المقبل أو المواسم المقبلة".
كما نشر الحساب عدة صور للسيد غوندوز، وهو يستعد لبداية تصوير الموسم الثاني قريبا، حيث ظهرت صور له وهو على صهوة حصان.
وأعلن الحساب أيضا عن انفصال شخصية "شيتين إلب"، وأنه لن يستمر في المؤسس عثمان بالموسم الثاني حيث أعلن انفصاله عن المسلسل.
يذكر أن آخر التقارير أشارت إلى أن الممثل تامر يغيت هو من سيجسد دور الغازي أرطغرل بن سليمان شاه في الموسم الثاني من المؤسس عثمان.
وكان مسلسل المؤسس عثمان قد توقف في موسمه الأول عند الحلقة السادسة والعشرين، حيث سيتم استئنافه مجددا في الموسم الثاني، في أكتوبر أو نهاية العام بحسب التوقعات.