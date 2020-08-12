تراند اليوم : شارك عادل إمام وتزوج 9 مرات.. وفاة فيلسوف الفن بعد صراع مع المرض

غيب الموت الفنان المصري الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.

وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

والده عالم من علماء الأزهر

ولد سناء شافع في 25 يناير 1943، بقرية موشا بمحافظة اسيوط، وأنتقل إلي القاهرة مع والده والذي كان من علماء الأزهر الشريف، لذلك تربي تربية دينية ما بين حي الجمالية والحسين، حتي أنتقل إلي حدائق القبة بعد ذلك، وتعلق بالفن منذ صغره فالتحق بفرقة هواة المسرح بشارع "عماد الدين" ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.



وبدأ في فرق المسرح حتي أصبح من اهم رواد المسرح سواء تمثيلا أو إخراجا، كما عمل بالتلفزيون والسينما، حيث أخرج مسرحية (دون كيشوت)، ومن أهم أعماله السينمائيه دوره في فيلم (حتى لا يطير الدخان) مع عادل إمام وفيلم (فوزية البرجوازية)، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك في مسلسلات (الزيني بركات) و(حضرة المتهم أبي)، ولقب بفيلوس الفن لإجادته اللغة العربية بشكل كبير وأشتراكه في أكثر من فيلم تاريخي.



زواجه

وفي حوار سابق قال الفنان إنه تزوج 9 مرات، وكانت الزيجة الأولى من شقيقة صديقه، واستمرت الزيجة عامين، وكان وقتها طالبًا في العشرين من عمره.

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وتابع: "الزوجة الثانية كانت ألمانية الجنسية، واستمر زواجنا 7 سنوات، وأنجبت منها ابني عبدالله نديم، ويدرس حاليا قانونًا دوليًا بألمانيا".

وأكد أن والده لم يمانع بالارتباط من سيدة أجنبية، ونصحه بتحمل مسؤولية التجربة، مؤكدًا أن انفصالهما جاء؛ لأنه فضل العودة لمصر، بينما لم تستطع زوجته الحياة في مصر، فانفصلا.

واستكمل: "الزوجة التالتة كانت الفنانة ناهد جبر، واللي حصل إني للأسف خونتها أكتر من مرة، ولما عرفت قررت الانفصال، وهي كانت زوجة جميلة وكل شيء فيها جيد وجميل".

وأوضح أنه جمع 3 نساء في عصمته، من بينهن الفنانة ناهد جبر، مؤكدًا أنهن لم يعلمن بجمعه بين 3 نساء، كما تزوج بعد انفصاله عنهن من سيدة فاضلة ابنة إحدى العائلات الكبرى.

وأكد أنه كان محظوظا؛ لأن زوجاته كن سيدات فضليات، من عائلات عريقة ومحترمة، كما تزوج سيدة كويتية، وبعدها تزوج الفنانة ندى بسيوني وأنجب منها ابنته "مايا".

وأشار إلى أن علاقة جيدة تجمع بينه وبين الفنانة ندى بسيوني، خاصة أنها والدة ابنته، كما أن زوجته الحالية "ماجدة" والتي تزوجها منذ أكثر من 14 عامًا، تجمعها علاقة طيبة بالفنانة ندى بسيوني.

واختتم حديثه قائلا: "ماجدة سيدة عظيمة، وأحببتها حبًا كبيرًا، وتقدمت للزواج منها، وهي الوحيدة التي تزوجتها بحضور أهلي، وأشعر أن أبناءها الخمسة هم أبنائي".