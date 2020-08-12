تراند اليوم : بعد قصة حب عنيفة.. طلاق فنان شهير من إعلامية وسط صدمة الوسط الفني

بعد قصة حب عنيفة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، انفصل الفنان المصري محمد رشاد، رسميًا عن زوجته الإعلامية مي حلمي، بعد عام ونصف من الزواج، بسبب تصاعد الخلافات بينهما، حيث هناك العديد من الأمور التي جعلتهما يتخذان هذا القرار المصيري.



وحسب وسائل إعلام مصرية محلية، فأن الإعلامية انفصلت مؤخرًا عن زوجها، بعد خلافات كثيرة بينهما حالت الأمر إلى الطلاق، وأيضًا بعدما أصبحت العلاقة الزوجية بينهما مستحيلة، وأن خطوة الطلاق هي الأصلح لهما في ذلك الوقت.

ومن جهة أخرى تفاجئ جمهور المطرب، بحذفه لجميع الصور التي جمعته بزوجته الإعلامية مي حلمي، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، كما ألغى متابعتها.